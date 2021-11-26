Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ

Если россияне пройдут дальше, в финале стыков они сыграют с победителем пары Швеция - Чехия

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за путевку на чемпионат мира по футболу-2022.

Жеребьевка пар проходит в пятницу в Цюрихе.

Если россияне пройдут дальше, в финале стыков они сыграют с победителем пары Швеция - Чехия. При этом Россия будет и хозяином возможного для нее финала.

Остальные полуфинальные пары выглядят следующим образом: Шотландия – Украина, Уэльс – Австрия (победители сыграют между собой в финале), а также Италия – Северная Македония, Португалия – Турция. Это означает, что как минимум один из грандов мирового футбола – Италия или Португалия – пропустит ЧМ.

Матчи пройдут на полях команд, указанных в парах первыми.

Полуфинальные матчи пройдут 24 марта 2022 года, финальные - 29 марта.

Всего в стыковых матчах примут участие 12 команд - 10 сборных, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие по рейтингу Лиги наций УЕФА. Их распределят на три условные группы по четыре команды в каждой. Каждая из групп будет разделена на две полуфинальные пары, победители которых сыграют между собой в финале. Три победителя финальных матчей получат путевки на ЧМ в Катаре.

Сборная России при жеребьевке получила место в первой корзине - согласно рейтингу УЕФА. Соответственно, в полуфинале она сыграет с представителем второй корзины и примет его на своем поле. Полуфиналы и финалы будут состоять из одного матча в каждой паре.

На групповом этапе отбора на ЧМ сборная России заняла второе место в группе Н, уступив первое Хорватии. Хорваты в итоге получили прямую путевку на ЧМ. Победителями своих групп также стали Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Сербия, Франция, Швейцария, Нидерланды.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре и впервые - в конце календарного года: с 21 ноября по 18 декабря. Это связано с сильной жарой в стране в летнее время.