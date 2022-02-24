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Матчи 19-го тура РПЛ c участием "Ростова" и "Краснодара" перенесены

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига перенесла матчи 19-го тура в Ростове-на-Дону и Краснодаре, так как работа аэропортов этих городов приостановлена из-за событий на Украине, сообщает в четверг пресс-служба РПЛ.

СпортРФС и РПЛ обсудят возможность проведения матчей в Ростове-на-Дону и КраснодареЧитать подробнее

"Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно", - говорится в сообщении.

Матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Таким образом, перенесены матчи "Ростов" - "Крылья Советов" и "Краснодар" - "Локомотив", которые были запланированы на 27 февраля.

футбол РПЛ

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