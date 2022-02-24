РФС и РПЛ обсудят возможность проведения матчей в Ростове-на-Дону и Краснодаре

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз и Российская премьер-лига проводят консультации по проведению матчей 19-го тура чемпионата страны по футболу с учетом приостановки работы ряда аэропортов из-за событий на Украине.

"В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.

Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта. Ограничения будут действовать с 24 февраля 03:45 мск по 2 марта. Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Чемпионат России по футболу возобновится после зимней паузы 26 февраля. В частности, на 27 февраля запланированы матчи "Ростов" - "Крылья Советов", "Краснодар" - "Локомотив".