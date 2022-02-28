Карпин выразил надежду на скорое снятие санкций ФИФА и УЕФА

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что санкции Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будут сняты в скором времени.

"Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА - значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену", - цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

ФИФА и УЕФА в понедельник приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за событий на Украине.

10 марта в Германии московский "Спартак", который оставался единственным российским клубом в еврокубках, должен был сыграть с "Лейпцигом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. На 17 марта была запланирована ответная встреча на нейтральном поле.

24 марта в Москве должен был состояться матч Россия - Польша, победитель которого должен был также в Москве побороться с победителем игры между Швецией и Чехией за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.