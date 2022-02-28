ФИФА отстранила сборную России от участия в отборе на ЧМ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу исключена из числа участников стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2022, говорится в заявлении ФИФА.

"В соответствии с первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня совместно решили, что все российские команды, будь то национальные команды или клубы, должны быть отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "эти решения были приняты сегодня Бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими органами, принимающими решения в обоих учреждениях по таким неотложным вопросам".

Ранее сборные Польши, Чехии и Швеции выступили с заявлениями, в котором отказались играть против национальной команды России в рамках стыков за путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре.

24 марта сборная России должна была принять на стадионе "Динамо" сборную Польши. Это был бы матч 1/2 финала стыков на ЧМ-2022. В случае победы россияне здесь же должны были сыграть с победителем пары Швеция - Чехия 29 марта.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. В связи с этим на Украине было введено военное положение, а чемпионат страны по футболу пришлось приостановить.

В понедельник Международный олимпийский комитет выступил с рекомендациями международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. До этого МОК призывал не проводить международные турниры в РФ и Белоруссии и отказаться от использования государственной символикой этих стран.