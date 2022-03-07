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"Трактор" стал четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" выиграл у нижнекамского "Нефтехимика" в четвертом матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

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Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу "Трактора".

В составе челябинской команды голы провели Сергей Телегин (26-я минута), Томаш Гика (36) и Андрей Стась (42). Авторы голов в составе "Нефтехимика" - Марат Хайруллин (5) и Денис Вихарев (29).

Эта победа позволила "Трактору" довести серию по победам до 4-0 и выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ.

хоккей КХЛ

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