"Трактор" стал четвертьфиналистом Кубка Гагарина
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" выиграл у нижнекамского "Нефтехимика" в четвертом матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу "Трактора".
В составе челябинской команды голы провели Сергей Телегин (26-я минута), Томаш Гика (36) и Андрей Стась (42). Авторы голов в составе "Нефтехимика" - Марат Хайруллин (5) и Денис Вихарев (29).
Эта победа позволила "Трактору" довести серию по победам до 4-0 и выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Команды представляют Восточную конференцию КХЛ.