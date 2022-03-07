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Хоккеисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Серию 1/8 финала с ярославским "Локомотивом" армейская команда выиграла со счетом по победам 4-0. Решающий выигрыш состоялся в понедельник, когда ЦСКА взял верх в Ярославле со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Голы в составе ЦСКА провели Владислав Каменев (2-я минута), Владислав Провольнев (13), Михаил Григоренко (47), Павел Карнаухов (49). В составе "Локомотива" отличился Егор Коршков (10).

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