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Португалец Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Португалец Витор Перейра оставил пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба РФС.

"Контракт португальского специалиста с Российским футбольным союзом прекращен по взаимному соглашению сторон. Решение не затрагивает участие Перейры в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев. Его заместителем станет Николай Иванов, в обязанности которого войдет в том числе проведение дебрифингов арбитров.

"Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу. При этом наши договоренности предполагают возможность возобновления сотрудничества в дальнейшем. Хочу подчеркнуть, что решение не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства, в том числе на оперативную. Работа продолжается в полном объеме", - сказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Витор Перейра возглавил департамент судейства РФС в сентябре 2021 года. До переезда в Россию специалист работал в судейских комитетах УЕФА, профессиональных лигах Португалии, Европейских профессиональных лигах, Федерации футбола Португалии, Бразильской конфедерации футбола, федерациях футбола Греции и Чехии.

Витор Перейра РФС

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