Гандболистки ЦСКА победили "Ростов-Дон" в матче Суперлиги

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА обыграли соперниц из "Ростов-Дона" в матче женской Суперлиги.

Встреча в Москве закончилась с результатом 34:30. Самым результативным игроком матча стала представительница ростовской команды Анна Вяхирева, набравшая 11 очков.

Возобновившая карьеру Вяхирева вышла на площадку впервые с августа 2021 года. Она брала паузу в карьере после Олимпиады-2020 в Токио, где в составе сборной России стала серебряным призером и получила титул лучшего игрока турнира.

После 19 игр ЦСКА лидирует в таблице предварительного этапа Суперлиги, имея в активе 34 очка. "Ростов-Дон" занимает второе место, у команды 30 очков. Таким образом, армейская команда обеспечила себе итоговое первое место на предварительном раунде.