Поиск

Гандболистки ЦСКА победили "Ростов-Дон" в матче Суперлиги

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА обыграли соперниц из "Ростов-Дона" в матче женской Суперлиги.

Встреча в Москве закончилась с результатом 34:30. Самым результативным игроком матча стала представительница ростовской команды Анна Вяхирева, набравшая 11 очков.

Возобновившая карьеру Вяхирева вышла на площадку впервые с августа 2021 года. Она брала паузу в карьере после Олимпиады-2020 в Токио, где в составе сборной России стала серебряным призером и получила титул лучшего игрока турнира.

После 19 игр ЦСКА лидирует в таблице предварительного этапа Суперлиги, имея в активе 34 очка. "Ростов-Дон" занимает второе место, у команды 30 очков. Таким образом, армейская команда обеспечила себе итоговое первое место на предварительном раунде.

гандбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Феттель заразился коронавирусом и пропустит старт "Формулы-1"

Феттель заразился коронавирусом и пропустит старт "Формулы-1"

Национальная хоккейная лига признала Капризова лучшим игроком дня

Национальная хоккейная лига признала Капризова лучшим игроком дня

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Сборная Швейцарии на два года заменит Россию в Еврохоккейтуре

Лучший из европейцев. Овечкин установил рекорд в НХЛ

Лучший из европейцев. Овечкин установил рекорд в НХЛ

Овечкин вышел на чистое третье место по голам в истории НХЛ

"Атлетико" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Португалец Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС

CAS отклонил жалобу РФС на отстранение россиян от турниров

Валиева и Щербакова выступят на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код