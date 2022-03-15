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Гандболистка Вяхирева возобновила карьеру

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Гандболистка сборной России Анна Вяхирева, взявшая паузу в карьере после окончания ОИ в Токио, теперь ее возобновляет.

Согласно сообщению пресс-службы ГК "Ростов-Дон", цвета которого спортсменка защищала на клубном уровне, Вяхирева уже во вторник сыграет с ЦСКА в Москве в матче чемпионата России. Фамилия Вяхиревой фигурирует в списке игроков, вошедших в состав ростовской команды на игру.

Начало игры – 20:30 мск.

Вяхирева является олимпийской чемпионкой Рио-2016, серебряным призером ОИ в Токио-2020.

Анна Вяхирева гандбол

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