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ФХР опровергла инструктаж клубов КХЛ по акциям поддержки армии РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России выступила с заявлением, в котором назвала несоответствующим действительности сведения о том, что она якобы проводила инструктаж среди клубов КХЛ по акциям, поддерживающим проведение спецоперации РФ на Украине.

"Федерация хоккея России не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды. ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФХР.

Накануне Международная федерация хоккея сообщила, что проверит информацию о рассылке Федерации хоккея России в клубы КХЛ, которым предлагается проведение акций, поддерживающих военный конфликт на Украине.

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