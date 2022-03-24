ИИХФ проверит возможные инструкции клубам КХЛ по поддержке спецоперации РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) проверит информацию по поводу того, действительно ли Федерация хоккея России (ФХР) разослала клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении акций в поддержку российской армии, говорится в заявлении ИИХФ.

Согласно тексту заявления, Совет ИИХФ поручил Совету по этике провести расследование в отношении Федерации хоккея России, которая, якобы, направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении акций, направленных на поддержку военной спецоперации на Украине.

Также Совет по этике открыл расследование в отношении бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля, который обвиняется в связях с КХЛ. Сообщалось о его сотрудничестве с Континентальной хоккейной лигой.