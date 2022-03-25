Поздняков обвинил Запад в беспрецедентной политизации спорта

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В непростое для российского и белорусского спорта время важно правильно расставить акценты, заявил глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

"К сожалению, беспрецедентная политизация спорта Западом во многом перечеркивает огромную работу, которую проводят национальные олимпийские комитеты и государственные структуры наших стран. В столь непростое для российского и белорусского спорта время важно правильно расставить акценты", - сказал Поздняков во время рабочей встречи руководителей олимпийских комитетов Белоруссии и России в пятницу. Его цитирует белорусское госагентство БелТА.

Поздняков уточнил, что в первую очередь речь идет о спортсменах, которых пытаются без оснований лишить возможности участвовать в соревнованиях, полноценно заниматься спортом.

"В таких условиях нужно приложить все усилия, чтобы сформировать практически новую спортивную экосистему, в которой мотивация и профессиональная реализация атлетов были бы на максимально высоком уровне. Чтобы в тот момент, когда политическая обстановка изменится, спортсмены были готовы без проблем вернуться в систему международного спорта", - подчеркнул глава ОКР.

Ранее по рекомендации Международного олимпийского комитета российских и белорусских спортсменов и национальные команды отстранили от множества соревнований.