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МОК рекомендовал запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, сообщает пресс-служба МОК.

"В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях", - говорится в сообщении.

Также комитет продолжает настоятельно рекомендовать международным спортивным федерациям не проводить свои соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее МОК призвал отменить все международные соревнования на территории РФ и Белоруссии, а также запретить государственные символики этих стран.

МОК

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