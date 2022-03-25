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Капелло считает, что в стыках на ЧМ сборная Италии проиграла бы и России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Причиной поражения сборной Италии по футболу от Северной Македонии в домашнем матче 1/2 финала стыков за путевку на ЧМ-2022 стало то, что итальянцы играли не в полную силу, считает бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

"Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия. Это был просто не наш день. Знаю, как русские футболисты могут бороться за свой шанс", - приводит слова 75-летнего итальянского специалиста Sport 24.

"Италия вчера не играла в полную силу. Очень грустно осознавать, что мы пропускаем второй подряд чемпионат мира", - сказал Капелло.

Как сообщалось, Италия в четверг проиграла Северной Македонии со счетом 0:1, пропустив гол в компенсированное ко второму тайму время. Это означает, что действующие чемпионы мира итальянцы не выступят на ЧМ-2022. Они пропускают второй чемпионат мира подряд, до этого не сумев квалифицироваться на ЧМ-2018 в России.

Капелло возглавлял сборную России в 2012-2015 годы, выводил ее на ЧМ-2014, где она не смогла попасть в плей-офф.

футбол ЧМ-2022
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