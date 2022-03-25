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Сборная Италии по футболу пропустит второй чемпионат мира подряд

Сборная Италии по футболу пропустит второй чемпионат мира подряд
Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии со счетом 0:1 потерпели поражение от Северной Македонии в домашнем матче 1/2 финала стыков за путевку на чемпионат мира-2022.

В компенсированное ко второму тайму время ворота действующих чемпионов Европы по футболу поразил Александр Трайковски.

Таким образом, сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. Ранее она не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018 в России.

Что касается Северной Македонии, в финале стыкового раунда 29 марта она сыграет с Португалией, которая на своем поле победила Турцию – 3:1. В составе португальцев голы провели Отавиу (15-я минута), Диогу Жота (42), Матеус Нуньес (90). Автор гола в составе Турции – Бурак Йылмыз (65).

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

футбол ЧМ-2022
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