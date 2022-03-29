Тренер назвал прошедший без российских фигуристов ЧМ блеклым и скучным

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье в отсутствие российских спортсменов испытывал дефицит в зрелищности. Такое мнение высказал российский тренер Сергей Добрин.

"Конечно, не хватало (российских фигуристов – ИФ), и по многим причинам. Тут и потеря зрелищного противостояния, японка выиграла в одну калитку в отсутствие четверных прыжков. Да и просто нужно разнообразие программ и фигурнокатательных школ, стилей", - заявил Добрин в интервью "Матч ТВ.

"Без наших чемпионат мира в женском виде получился блеклый и скучный, об этом даже иностранные болельщики пишут под видео программ на ютубе", - отметил специалист.

Он согласился с мнением о том, что ЧМ в Монпелье стал праздником для соперников россиян.

"В какой-то степени да, особенно в некоторых видах, где наши явно лидируют. Столько новостей по статистике было после этого чемпионата, что, мол, такая то пара или такой то фигурист впервые или за долгие годы взял медаль. Особенно, наверное, радуются в Бельгии серебру Хендрикс", - сказал Добрин.

"Если японки и американки имеют богатый опыт завоевания медалей такого уровня, то для Бельгии это впервые. Смогла бы Луна Хендрикс завоевать медаль, если бы все наши выступали? Вряд ли. А теперь столько радости у Луны или у Каори (Сакамото - ИФ)", - подчеркнул он.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022 прошел без участия россиян и белорусов по решению Международного союза конькобежцев из-за ситуации на Украине. К слову, на предыдущем ЧМ, в 2021 году россияне выиграли три из четырех золотых медалей. Помимо этого, они тогда взяли одну серебряную и две бронзовые награды. На Олимпиаде-2022 в Пекине российские фигуристы также выиграли больше всех наград – две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Они выступили на прошедшем в Саранске одновременно с ЧМ Кубке Первого канала.