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Валиева и Щербакова выступят на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Оргкомитет Кубка Первого канала по фигурному катанию обнародовал состав участников, которые примут участие в соревновании в Саранске

СпортЩербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертойЩербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертойЧитать подробнее

Как сообщает дирекция общественных связей Первого канала, в состав вошли:

Танцевальные пары: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей 25-27 марта и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала.

фигурное катание

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