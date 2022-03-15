Валиева и Щербакова выступят на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Оргкомитет Кубка Первого канала по фигурному катанию обнародовал состав участников, которые примут участие в соревновании в Саранске
Как сообщает дирекция общественных связей Первого канала, в состав вошли:
Танцевальные пары: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Соревнования пройдут в присутствии зрителей 25-27 марта и будут транслироваться в эфире и на цифровых платформах Первого канала.