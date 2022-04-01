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Симон Фуркад, сделавший флаг РФ из французского, шокирован отстранением россиян

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Бывший французский биатлонист, а ныне тренер Симон Фуркад, пожертвовавший флагом своей страны в поддержку спортсменов из РФ, признался, что решения по санкциям к россиянам вызвали у него шок.

"Когда решение об отстранении было принято, я находился на юниорском чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити. Тогда каждый был поражен и расстроен, что украинская команда не выступит на этом чемпионате, так как не может приехать из-за ситуации в их стране. Затем приняли решение удалить всю российскую национальную символику, которая была на чемпионате", - сказал Фуркад в интервью "Матч ТВ".

"Эти подростки ни в чем не виноваты!"

"Чтобы объявить об отстранении, организаторы чемпионата мира пришли на стрельбище. Там я увидел, как плачут спортсмены. Это же еще подростки! Они всего несколько месяцев назад стали взрослыми. И им говорят, что вы не можете выступать, из-за того, в чем вы не виновны", - сказал француз.

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"Я тогда подумал, что если подобное произойдет с моей командой? Что я скажу своим спортсменам? Я был в шоке от этого решения. Я был в шоке от того, что они не могли дождаться окончания соревнований. Это были просто дети, которые ничего не сделали и хотели просто соревноваться. Ко мне подошел немецкий тренер и сказал то же самое, о чем я думал. Это значит, что я не единственный, кто так считал. Многие так думали. Но многие из них просто закрыли свои рты, потому что не хотели создавать слишком много волн", - возмутился Фуркад.

Он рассказал, как поддержал российскую сторону, пожертвовав флагом Франции.

" (...) я увидел, как человек из оргкомитета чемпионата мира убирает российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров и сервисменов. Им как будто говорили: "Это ваша ошибка!". Они были очень расстроены, поэтому я решил показать, что на 100 процентов с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине. Я слишком далек от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чем не виноваты. Цвета наших флагов похожие — красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины", - сказал Фуркад.

"Такое не должно происходить"

По его словам, он не боялся, что его действия отрицательно скажутся на сборной Франции.

"Если бы было наказание, то оно касалось бы только меня. Это мое собственное решение. Я не боялся, что накажут команду. Возможно, ко мне могли бы применить санкции. Но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, я видел слезы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить", - заявил специалист.

Также он указал на непоследовательность решений Международного союза биатлонистов (IBU).

"Посмотрите на Китай, где остро стоит вопрос с уйгурами. Тем не менее, у них провели Олимпийские игры. Почему МОК не открывал рот по этому поводу? Права человек не соблюдаются в Катаре, который стал следующей страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу. Да, люди умирают сейчас на Украине. Но они умирают и в Сирии, и в Йемене. Почему IBU не принимал подобные решения раньше? Если вы действуете так в отношении России, то делаете так и по отношению ко всем остальным", - призвал Симон Фуркад.

Ранее IBU по рекомендации МОК отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

биатлон Симон Фуркад
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