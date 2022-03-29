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IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов принял решение приостановить членство российской и белорусской федераций из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба IBU.

СпортРоссийские биатлонисты не выступят на оставшихся этапах Кубка мираЧитать подробнее

"Исполнительный совет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность Национальных федераций России (Союз биатлонистов России) и Белоруссии (Белорусская федерация биатлона) с немедленным вступлением в силу", - говорится в сообщении.

"IBU будет очень внимательно следить за развитием этой ситуации и пересмотрит это решение в случае изменения обстоятельств. Решение также должно быть рассмотрено Конгрессом IBU 2022 года на его заседании 15-19 сентября 2022 года, если оно не будет отменено Исполнительным советом IBU ранее", - отмечается в релизе.

Ранее IBU разрешил российским и белорусским биатлонистам выступить на оставшихся этапах Кубка мира под нейтральным флагом, но спортсмены обеих стран сами отказались от участия в соревнованиях под эгидой международного союза.

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