Команда Большунова стала третьей в эстафете на чемпионате России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сборная Коми выиграла мужскую эстафету, которая прошла в Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам.

Команда, в составе которой выступили Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Прошкин, Алексей Виценко, преодолела дистанцию за 1 час 35 минут 4,5 секунды.

Второе место с отставанием в 56,3 секунды заняла команда Татарстана (Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артем Николаев, Я,рослав Рыбочкин). Третье место заняла сборная Архангельской области (Александр Терентьев, Александр Большунов Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников). Отставание от первого места составило 1 минуту 1,6 секунды.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Большунов выиграл на чемпионате России в Сыктывкаре три золотые медали.