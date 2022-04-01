Команда Непряевой стала третьей в эстафете на чемпионате России по лыжам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сборная Тюменской области выиграла женскую эстафету на проходящем в Сыктывкаре чемпионате России по лыжным гонкам.

Дистанцию победительницы, в составе которых выступили Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, преодолели за 53 минуты 46,5 секунды.

Второе место заняла сборная Татарстана (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко, Виктория Трошина) с отставанием в 2,5 секунды.

Третьей стала команда Архангельской области, в составе которой выступили Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская, Наталья Непряева. Они отстали от победительниц на 23,1 секунды.

Ранее на чемпионате России в Сыктывкаре Непряева выиграла все четыре гонки.