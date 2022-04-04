Польская теннисистка Швентек стала первой ракеткой мира
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Полька Ига Шветнек вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована на сайте организации в понедельник.
Польская теннисистка стала победительницей турнира в Майами, однако статус первой ракетки мира получила и благодаря тому, что лидировавшая в мировом рейтинге австралийка Эшли Барти объявила о завершении карьеры.
Второе место в рейтинге занимает Барбора Крейчикова из Чехии, третье – испанка Паула Бадоса.
Лучшей из россиянок является Анастасия Павлюченкова, занимающая 14-е место.