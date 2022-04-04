Гандбольные федерации России и Китая задумались о совместном проведении женского ЧМ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия обдумывает идею выдвинуть совместную с Китаем заявку на проведение женского чемпионата мира 2029 или 2031 годов, заявил "Интерфаксу" президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"На уровне идеи обсуждаем подготовку совместной с Китаем заявки на женский чемпионат мира 2029 или 2031 годов", - отметил Шишкарев.

Россия дважды принимала женский чемпионат мира: в 1975 году (СССР) и в 2005 году. Китай принимал турнир в 2009 году.