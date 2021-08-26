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Анна Седойкина: серебро Олимпиады в Токио для меня ценно, я счастлива

Вратарь ЦСКА и сборной России по гандболу – о впечатлениях от ОИ-2020, решении ряда игроков приостановить карьеру и амбициях армейского клуба

Анна Седойкина: серебро Олимпиады в Токио для меня ценно, я счастлива
Анна Седойкина
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Гандболистка московского ЦСКА Анна Седойкина на Играх в Токио в составе сборной России стала серебряным призером – после золота Игр-2016 в Рио. Несмотря на поражение в финале ОИ-2020 от Франции, она довольна выступлением сборной. Об Олимпиаде, ее влиянии на популярность гандбола и о предстоящем скоро старте нового сезона – в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину.

- С окончания Олимпиады прошло достаточно времени. Изменилась ли ваша оценка выступления сборной России по гандболу?

- Не думаю, что она изменится, потому что даже по прошествии времени считаю итоговый результат нашего выступления очень достойным. Конечно же, будут и недовольные тем фактом, что мы завоевали серебро вместо золота, но учитывая достаточно непростой старт турнира для нашей команды, я очень рада этой награде. Поверьте, мы отдали все наши силы. Все, что могли, мы сделали на площадке. Пусть мы и уступили француженкам в финале, но для меня эта награда очень ценна, и я действительно счастлива.

- Какой самый ключевой момент на Играх для вас был с учетом пробуксовки сборной на старте?

- Полагаю, что это игра со Швецией, ставшая для нас неприятным пробуждающим душем (россиянки проиграли с крупным счетом – ИФ). Сразу же появилось осознание, что это тот самый ключевой момент, когда нам нужно собраться и исправлять сложившуюся ситуацию.

- Как оцените решение некоторых гандболисток сборной России взять паузу в карьере после Олимпиады?

- Совершенно нормально отношусь к этому, потому что мы все устали не только физически, но и эмоционально. И если честно, мне кажется, если бы была такая возможность, то вся команда с удовольствием взяла бы эту паузу. Но клубный сезон стартует уже совсем скоро, поэтому пришлось довольствоваться лишь недельным отдыхом сразу по возвращении из Токио.

- Дает ли Олимпиада больше популярности гандболу в России?

- Конечно, безусловно! Даже не на сто процентов, а на все тысячу. Потому что игры с нашим участием транслируют ведущие телеканалы страны, появляется повышенное внимание со стороны представителей СМИ, да и больше сторонних болельщиков узнают о нашем виде спорта, начинают выказывать интерес.

- Вы довольны тем, как освещается гандбол в России?

- Приятно, что Олимпиаду показывали в таком объеме, в том числе и ночью. Но еще приятнее то, что люди не пропускали даже эти ночные трансляции, я уже не говорю о наших близких и родных, которые в любом бы варианте так сделали – проснулись бы и болели, а что просто народ, просто им нравится гандбол и они просто просыпались в три часа, в пять утра, вставали и болели. Это, конечно же, очень ценно для нас и мы очень благодарны за такое внимание и поддержку.

- А не считаете ли вы, что как раз уход, временный уход ярких игроков, звезд сборной России как-то может воспрепятствовать росту популярности вашего вида спорта как раз на пике?

- Если честно, я никогда особо не понимала подобных суждений. В любом виде спорта всегда происходит смена поколений, это неизбежный процесс. Но если тебе нравится гандбол, ты в любом случае будешь за него болеть и продолжишь следить за ним. И не важно, сменились лидеры или им на смену придут новички. Будут другие игроки, будет другая игра, будет другая эстетика и красота в этой самой игре. Я не понимаю людей, которые утверждают: "Вот я болел за гандбол, а сейчас он стал не очень". Значит, тут дело не в любви к гандболу, а в чем-то другом.

- Французская гандболистка Клеопатра Дарле обиделась, что L'Equipe посвятил свою обложку не триумфу ее сборной на Олимпиаде, а переходу футболиста Месси в ПСЖ.

- Непосредственно мне все равно, это ее личные проблемы. Меня эта тема никоим образом не касается, поэтому даже не знаю, как это можно прокомментировать.

- Во время Олимпиады за какими-то другими видами спорта следили еще? Было же у вас свободное время.

- Дело как раз в том, что у нас свободного времени практически не было. Большая его часть уходила на дорогу, чтобы доехать до тренировки. И, порой, тренировка проходила в обеденное время, так что мы уезжали часов в 11 и возвращались уже ближе к шести вечера. Пока ты поешь после этого – уже и времени нет. Если появлялись какие-то возможности, чтобы что-то посмотреть, то да, конечно, мы смотрели. Но если не было такого шанса, то, по крайней мере, в соцсетях девчонки следили, говорили: те сыграли так, эти прошли туда. Дальше, конечно, мы там все вместе были как какая-то единая семья – друг за друга болели, поддерживали.

- Что-то вас особенно зацепило из новостей про другие виды спорта с участием наших спортсменов?

- Если честно, не могу сказать. Если наши выигрывали, да, я искренне радовалась, говорила: "Молодцы". Другую информацию я никак не воспринимала, потому что была сконцентрирована на наших играх, на нашей подготовке.

- Чем прошедшая Олимпиада для вас лично отличилась от предыдущих с вашим участием?

- В буквальном смысле всем. У меня в активе три Олимпиады и все получились абсолютно разные. Начиная от ощущений от участия и заканчивая всякими техническими, организационными аспектами. Из-за ковида, в том числе. Я не могу прямо начать вам перечислять, чем непосредственно они отличаются друг от друга, потому что это касается всего.

- Я слышал, некоторых повеселили бытовые условия.

- Если честно, обсуждать этот момент уже не так актуально. На самом деле, когда мы приехали, да, было смешно, что какие-то картонные и гипсокартонные стены, кровать из картона. Поначалу было как-то непонятно и непривычно. А потом, когда мы обжились за один день, то на это уже перестаешь обращать внимание. Когда ты устаешь, ты просто приходишь и ложишься спать, тебе совершенно все равно, на картонной кровати ты спишь или на чем-то еще.

- ЦСКА сейчас выиграл Кубок Московской федерации гандбола. Ваши впечатления от соревнования?

- Турнир хороший, но мы заметно устали – все, что я могу сказать. Больше никаких впечатлений. Организация турнира была на высоком уровне, дополнительным плюсом стала возможность увидеть в действии соперников по чемпионату России перед стартом сезона, как и оценить собственную форму и возможности. Огорчает лишь отсутствие дополнительного времени на восстановление после Олимпиады.

- В финале турнира вы продолжительное время уступали "Ладе" с разницей в несколько мячей, но дожали соперника и вырвали победу. Это и есть дух победителя?

- Им должен обладать каждый, потому что в спорте невозможно быть без этого духа. Он должен быть как в любом человеке, так и в команде в целом. В командных видах спорта всегда должно проявляться не только единство, но и желание побеждать. Причем абсолютно неважно, будет это официальное соревнование или какой-то товарищеский турнир.

- Если подытожить ваш предыдущий – дебютный в составе ЦСКА - сезон, как его оцените?

- Результаты говорят сами за себя. Чемпионат России мы выиграли. В Лиге чемпионов попали в Финал четырех в дебютный сезон, но игра показала, что на тот момент мы, вероятно, были слабее остальных команд. У нас была лишь неделя на подготовку к решающим сражениям в Лиге чемпионов после завершения плей-офф в чемпионате России, так что усталость дала о себе знать. Но в целом, я думаю, что прошлый сезон мы провели хорошо.

- Задачи и цели на предстоящий сезон?

- У нас задача побеждать во всех турнирах, в которых мы участвуем. Будем играть, прикладывать все силы, чтобы добиться этих целей.

Олимпиада-2020 гандбол Анна Седойкина

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