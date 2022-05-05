Габулов оставил пост генерального директора ФК "Химки"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов по собственному желанию освободил пост генерального директора "Химок", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Сегодня Владимир Габулов покинул пост генерального директора футбольного клуба "Химки" по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Габулов возглавлял "Химки" с декабря 2021 года. О назначении нового генерального директора клуб объявит в ближайшие дни.

Габулов - двукратный чемпион России, шестикратный кратный обладатель Кубка России и Суперкубка России в составе московского ЦСКА, а также бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.

По завершении карьеры в 2018 году он возглавлял министерство физической культуры и спорта Северной Осетии. После этого был президентом футбольного клуба "Алания", до лета 2021 года занимал пост председателя совета директоров "Олимпа-Долгопрудного".

Между тем, ранее СМИ сообщали о том, что стадион "Химок" может быть дисквалифицирован на матч чемпионата России против "Спартака" из-за нарушения Габуловым регламента: он без разрешения вошел в судейскую комнату во время игры РПЛ с "Уфой".