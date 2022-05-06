Ян объяснил отсутствие флага РФ в поединке на турнире UFC нежеланием провоцировать

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Петр Ян заявил, что российский флаг во время поединка с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC было решено не выносить из-за нежелания провоцировать публику.

"До турнира с флагами не разрешали выходить. Никто не говорил, что запрещается выходить с флагами. Ситуация была такая, что на трибунах просто освистывали. Сделали так, чтобы не провоцировать публику", - приводит слова Яна "Чемпионат".

"Все знают, откуда я, просто избежали провокационного момента. Уже был турнир, где запрещали выходить с флагами. Решили, что так будет лучше", - отметил боец.

10 апреля Ян потерпел поражение от Стерлинга в поединке за чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 273 в США.