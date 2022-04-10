Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в поединке за чемпионский пояс UFC

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Петр Ян потерпел поражение от американца Алджамейна Стерлинга в поединке за чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 273 в США.

Победа представителю США была присуждена единогласным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул UFC в соответствующей весовой категории.

Поединок Яна против Стерлинга, прошедший в воскресенье утром по московскому времени, носил статус главного боя турнира.

Ян являлся чемпионом UFC в легчайшем весе, но лишился его как раз после поединка со Стерлингом 7 марта 2021 года. Тогда он нанес запрещенный удар, в результате чего был дисквалифицирован, а чемпионский пояс перешел американцу.

30 октября 2021 года на турнире UFC 267 уже в статусе экс-чемпиона Ян дрался с американцем Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона.

В итоге 29-летний Ян потерпел в смешанных единоборствах третье поражение при 16 победах. Что касается 32-летнего Стерлинга, у него 21 победа и три поражения.