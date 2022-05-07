"Зенит" обыграл "Химки в 28-м туре РПЛ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) обыграл подмосковные "Химки".

Результат встречи в Петербурге - 1:0 в пользу "Зенита", который одержал пятую победу подряд. Гол на 14-й минуте забил Иван Сергеев.

В турнирной таблице лидер "Зенит", который досрочно оформил чемпионство в 27-м туре, имеет 64 очка. "Химки" находятся на 12-м месте (29 очков).

В предпоследнем 29-м туре "Химки" 14 мая сыграют на выезде с "Ростовом", "Зенит" 15 мая встретится в Москве со "Спартаком".

В другом поединке 28-го тура "Нижний Новгород" у себя уступил "Ахмату" - 0:1. На 74-й минуте отличился Александр Трошечкин. На 52-й минуте за прямую красную карточку с поля был удален капитан "Ахмата" Ризван Уциев.

"Ахмат" набрал 38 баллов и поднялся на восьмое место. Нижегородцы занимают 11-ю строчку (29).

13 мая "Нижний Новгород" встретится в гостях с "Сочи", "Ахмат" 14 мая примет в Грозном "Крылья Советов".