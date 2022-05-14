Джокович вышел в полуфинал турнира Masters в Риме
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира Masters ATP в Риме.
Результат встречи – 7:5, 7:6 (7:1) в пользу спортсмена из Сербии.
Джокович - лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Оже-Альяссим занимает в нем девятое место.
В полуфинале Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом (10 номер рейтинга).
На пути к полуфиналу Джокович во втором круге со счетом 6:3, 6:2 обыграл россиянина Аслана Карацева (35).
Призовой фонд соревнования в столице Италии составляет более 5,4 млн евро. Победитель получит более 830 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.