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Джокович вышел в полуфинал турнира Masters в Риме

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира Masters ATP в Риме.

Результат встречи – 7:5, 7:6 (7:1) в пользу спортсмена из Сербии.

Джокович - лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Оже-Альяссим занимает в нем девятое место.

В полуфинале Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом (10 номер рейтинга).

На пути к полуфиналу Джокович во втором круге со счетом 6:3, 6:2 обыграл россиянина Аслана Карацева (35).

Призовой фонд соревнования в столице Италии составляет более 5,4 млн евро. Победитель получит более 830 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.

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