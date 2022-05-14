Россиянка Касаткина не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Риме
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в полуфинальном матче турнира WTA, проходящем в Риме.
Жабер одержала победу со счетом 6:4, 1:6, 7:5 . Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Касаткина занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Жабер - седьмое.
В финале Жабер сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек (Польша), беспроигрышная серия которой насчитывает 27 матчей подряд.
Турнир относится к категории WTA-1000, его призовой фонд составляет более 2,5 млн евро.