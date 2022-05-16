Гол Панарина "Питтсбургу" вывел "Рейнджерс" в следующий раунд Кубка Стэнли

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграли серию у "Питтсбурга" в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В решающей, седьмой встречи серии "Рейнджерс" одержали победу на своем льду со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). Победный гол в овертайме провел российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал третьим в нынешнем розыгрыше плей-офф при 22-х в регулярном чемпионате.

В свою очередь, голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.

Таким образом, "Рейнджерс" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и в следующем раунде сыграет с "Каролиной". "Питтсбург", за который выступает российский форвард Евгений Малкин, выбывает из дальнейшей борьбы.

В следующий раунд Кубка Стэнли также пробился "Калгари", выигравший серию у "Далласа" - 4-3.

Решающий матч на льду "Калгари" завершился со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, забросивших победную шайбу в овертайме. В составе "Далласа" один из голов провел российский нападающий Владислав Наместников. Это его первый гол в плей-офф в нынешнем сезоне, также он забросил три шайбы по ходу регулярного чемпионата.

В следующем круге "Калгари" сыграет с "Эдмонтоном".

Известны и другие две пары: "Флорида" - "Тампа-Бэй" и "Колорадо" - "Сент-Луис".