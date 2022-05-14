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"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" потерпели четвертое поражение в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги от "Флориды" и завершили участие в турнире.

Встреча в столице завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу "Флориды". Судьба встречи решилась в овертайме.

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Таким образом, "Флорида" выигрывает серию до четырех побед со счетом 4-2 и выходит в следующий круг. В составе команды в матче сыграли, в частности, россияне вратарь Сергей Бобровский, нападающий Максим Мамин

"Вашингтон" с российским капитаном нападающим Александром Овечкиным и его соотечественниками вратарем Ильей Самсоновым, форвардом Евгением Кузнецовым, защитником Дмитрием Орловым выбывает из розыгрыша.

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" сравняли счет в серии с "Питтсбургом" (3-3), победив его в гостях со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0). Один из голов в составе "Питтсбурга" провел российский нападающий Евгений Малкин. Для него это третий гол в нынешнем розыгрыше плей-офф при 20 в регулярном чемпионате.

Кроме того, в своей серии отыгрался (3-3) "Даллас", победив на своем льду "Калгари" - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

хоккей НХЛ
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