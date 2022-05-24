Обыгравшая канадцев сборная Дании пропустила семь шайб от Словакии

Словаки пробились в плей-офф, датчане выбыли из борьбы за медали

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Словакии нанесли крупное поражение соперникам из Дании в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Финляндии.

Игра завершилась с результатом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1). Дубли в составе Словакии оформили Томаш Татар (11-я и 20-я минуты) и Павол Регенда (22 и 60), еще по одной шайбе забросили Мислав Росандич (33), Юрай Слафковски (39) и Шимон Немец (59). Дания ответила шайбой Йоахима Блихфельда (48).

По итогам группового турнира Словакия заняла четвертое место в группе А, набрав 12 очков, и вышла в 1/4 финала. Дания также с 12-ю очками заняла пятое место, поскольку в личной встрече уступила словакам.

Между тем, накануне датчане добились исторического события, впервые победив Канаду.

В параллельном матче сборная США обыграла Норвегию - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

Команда США заняла в группе B четвертое место, набрав 13 очков. Норвегия стала седьмой, у команды 5 очков.

Чемпионат мира проходит с Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.