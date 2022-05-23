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Сборная Канады проиграла Дании на чемпионате мира по хоккею

Великобритания уступила Австрии и выбывает из элитного дивизиона ЧМ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады потерпели поражение от датчан в матче предварительного раунда чемпионата мира в Финляндии.

Результат встречи - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу команды Дании.

Сборная Канады проиграла второй матч подряд, до этого она уступила соперникам из Швейцарии (3:6).

Дания и Канада занимают соответственно третье и четвертое места в группе А, у них по 12 очков, но у датчан преимущество по дополнительным показателям. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы. Дания в последнем матче группового турнира сыграет со Словакией, Канада встретится с Францией, игры пройдут 24 мая.

В матче группы B Австрия победила Великобританию - 5:3 (0:1, 0:1, 5:1).

Австрия поднялась на шестое место в группе B, набрав 7 очков. Великобритания заняла в группе последнее, восьмое место (1 очко) и в следующем году не сыграет в элитном дивизионе чемпионата мира.

Австрия не должна была играть в главном дивизионе ЧМ, однако она заменила Белоруссию, которую вместе с Россией (россиян в группе А заменила Франция) Международная федерация хоккея отстранила от участия в турнире.

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