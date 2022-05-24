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Канада сыграет со Швецией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Определились все четвертьфинальные пары

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады разгромили соперников из Франции в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Финляндии.

Результат встречи - 7:1 (2:0, 2:0, 3:1).

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Канада заняла третье место в группе А, набрав 15 очков. В четвертьфинале канадцы сыграют против Швеции, которая в группе B стала второй (18 очков).

Группу B выиграла Финляндия (19 очков), которая в заключительном матче группового этапа обыграла Чехию со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

В 1/4 финала Финляндия сыграет с четвертой командой группы А - Словакией (12 очков).

Чехия, которая заняла в своей группе третье место (13 очков), в первом раунде плей-офф встретится с Германией, занявшей второе место в группе B (16 очков).

В еще одном четвертьфинале сыграют США (четвертое место в группе B, 13 очков) и Швейцария (первое место в группе А, 20 очков).

Четвертьфинальные матчи пройдут 26 мая.

Действующим чемпионом мира является сборная Канады.

Чемпионат мира проходит с Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

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