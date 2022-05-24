Швейцария стала победителем группы на ЧМ по хоккею и в 1/4 финала сыграет с США

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии добились победы над соперниками из Германии в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира в Финляндии.

Результат встречи - 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0), судьба встречи решилась в серии буллитов.

Швейцария набрала 20 очков, стала первой в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой США. Германия заняла второе место (16 очков). Ее соперник определится позднее.

В матче группы B Швеция обыграла Латвию - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Таким образом, сборная Швеции выиграла на турнире шестой матч (один – в овертайме) и, набрав 18 очков, занимает пока первое место в группе.

Что касается латвийцев, у них 8 очков и пятое место в турнирной таблице. В четвертьфинале команда не сыграет.