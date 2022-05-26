Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила сербку Александру Крунич в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Результат встречи – 6:3, 6:3 в пользу россиянки, спортсменки провели на корте 1 час 9 минут.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 29-е место. Что касается Крунич, она является 114-й ракеткой мира.
В следующем круге российская теннисистка сыграет с победительницей пары Паула Бадоса Хиберт (Испания, №4 в рейтинге) – Кайя Йуван (Словения, 68).