Поиск

Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила сербку Александру Крунич в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Результат встречи – 6:3, 6:3 в пользу россиянки, спортсменки провели на корте 1 час 9 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 29-е место. Что касается Крунич, она является 114-й ракеткой мира.

В следующем круге российская теннисистка сыграет с победительницей пары Паула Бадоса Хиберт (Испания, №4 в рейтинге) – Кайя Йуван (Словения, 68).

теннис Roland Garros
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Рома" стала первым в истории победителем Лиги конференций УЕФА

"Рома" стала первым в истории победителем Лиги конференций УЕФА

Джокович вышел в третий круг Roland Garros

Джокович вышел в третий круг Roland Garros

"Црвена Звезда" передумала приглашать Дзюбу

"Црвена Звезда" передумала приглашать Дзюбу

Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

Минимум 12 человек пострадали в столкновениях с полицией перед финалом Лиги Конференций

Минимум 12 человек пострадали в столкновениях с полицией перед финалом Лиги Конференций

Канада сыграет со Швецией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Россиянин Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23

Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23

Швейцария стала победителем группы на ЧМ по хоккею и в 1/4 финала сыграет с США

Швейцария стала победителем группы на ЧМ по хоккею и в 1/4 финала сыграет с США