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Выборы главы Федерации бобслея России сдвинули на месяц из-за нарушений

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Отчетно-выборную конференцию Федерации бобслея России перенесли с 27 мая на 28 июня из-за выявленных нарушений в предвыборной гонке, заявила нынешняя глава организации Елена Аникина.

"Сама предвыборная кампания шла с тремя кандидатами. Было принято решение, которое давало преимущество одному из кандидатов, что не соответствует закону РФ и Уставу ФБР", - сказала Аникина на пресс-конференции в четверг.

"Ряд делегаций должны были приехать на конференцию с тремя делегатами, а все остальные - по одному. Многие региональные федерации это не устроило, а петербургская федерация подала в суд. Вчера мы собрали президиум и приняли решение о переносе конференции и переназначили ее на 28 июня", - добавила она.

Аникина заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах.

"Два с половиной года назад я заявила, что буду кризисным президентом ФБР. До нового выборного цикла моей задачей было изучить с и найти сильного кандидата. У нас сейчас в федерации есть такой кандидат", - отметила она.

На отчетно-выборной конференции федерации будет избран новый президент организации, а также члены президиума.

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