ФХР не согласилась с решением отстранить сборную России от очередного ЧМ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) не имела правовых оснований для решения не допустить сборную России к участию в чемпионате мира 2023 года, заявила в пятницу федерации хоккея России (ФХР).

"Федерация хоккея России не согласна с решением заморозить участие национальной сборной на чемпионате мира-2023, принятым международной федерацией на конгрессе, так как для него нет правовых оснований", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ФХР.

"ФХР отмечает, что ранее поданные заявления в дисциплинарный комитет ИИХФ с целью оспорить неучастие России в международных турнирах и вернуть права проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023 будут рассмотрены только 15 июня. Все комментарии ФХР относительно решений ИИХФ будут после решений дисциплинарного комитета", - заявила федерация.

Как сообщалось в пятницу, Международная федерация хоккея решила не допустить сборные России и Белоруссии к участию в чемпионате мира-2023. Это означает, что обе команды пропустят второй ЧМ подряд.

ЧМ-2023 пройдет в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Они заменят Санкт-Петербург, который ранее был лишен права провести турнир из-за ситуации на Украине. В свою очередь, право у Омска и Новосибирска было отозвано право провести молодежный ЧМ-2023, в итоге он пройдет в Канаде.