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УЕФА при жеребьевках будет разводить команды из Белоруссии и Украины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил организовать процедуру жеребьевок соревнований под его эгидой так, чтобы лишить команды из Белоруссии возможности сыграть друг с другом, сообщается в пятницу на сайте УЕФА.

"Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение не допустить, чтобы команды из Белоруссии и Украины играли друг с другом в любых будущих турнирах УЕФА", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

"Сегодняшнее решение принято для обеспечения бесперебойного проведения соревнований УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из-за наличия военного конфликта", - отметили в организации.

Ранее Исполнительный комитет УЕФА запретил проведение матчей под своей эгидой на территории Белоруссии. Кроме того, зрители не должны присутствовать на матчах, в которых команды из Белоруссии выступают в качестве хозяев.

Аналогичная опция уже несколько лет распространяется и в контексте команд и сборных России и Украины.

Белоруссия Россия УЕФА
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