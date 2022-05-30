"Зенит" сократил отставание от ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" одержали победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 97:95 (19:29, 25:16, 26:18, 27:32) в пользу "Зенита".
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии до четырех побед. В настоящий момент впереди по-прежнему москвичи – 3-2.
Следующий матч пройдет 2 июня на площадке "Зенита".