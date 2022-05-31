Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2021/22

Карим Бензема Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал нападающего мадридского "Реала" лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщается на сайте УЕФА.

В прошедшем розыгрыше французский форвард провел 15 голов, в том числе 10 – на групповом этапе. Благодаря его результативности "Реал" смог дойти до финала, где нанес поражение английскому "Ливерпулю" со счетом 1:0.

34-летний Бензема выступает в "Реале" с 2009 года. В составе команды он пять раз выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза – чемпионат Испании, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, три раза – Суперкубок УЕФА, два – Кубок Испании.