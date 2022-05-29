"Реал" победил "Ливерпуль" и в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Реала" со счетом 1:0 нанесли поражение "Ливерпулю" в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

На 59-й минуте встречи в Париже гол провел Винисиус Жуниор.

Лучшим игроком матча признан голкипер "Реала" Тибо Куртуа, отразивший девять ударов в створ.

Изначально матч должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако УЕФА лишил российский город права провести финал ЛЧ из-за проводимой РФ спецоперации на Украине.

"Реал" является рекордсменом по количеству титулов победителя Лиги чемпионов, это чемпионство стало для клуба 14-м.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим Лигу чемпионов четыре раза. До этого он становился победителем турнира в 2003 и 2007 годах с итальянским "Миланом" и в 2014 году с "Реалом". Анчелотти по количеству титулов обогнал англичанина Боба Пейсли и француза Зинедина Зидана, у которых по три титула.

Начало с опозданием в 37 минут

Финальный матч начался на 37 минут позже запланированного. Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучал в 22:37 мск субботы, тогда как это должно было произойти в 22:00. До этого пресс-служба УЕФА в соцсетях сообщила, что начало игры переносится на 15 минут по соображениям безопасности.

Между тем, газета Figaro написала, что сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ близ стадиона "Стад де Франс" перед началом матча. Поводом послужили беспорядки, они произошли, когда группы из десятков безбилетных болельщиков предприняли попытки прорваться на стадион. По словам очевидцев, некоторым из них это удалось. Французские СМИ отмечают, что от слезоточивого газа пострадали и фанаты, у которых билеты на матч были.

"Фигаро" отмечает, что ситуация осложнялась тем, что в Париже в субботу бастуют сотрудники общественного транспорта. Поэтому зрителям советовали заранее приезжать к "Стад де Франс".

Финальный матч вызвал особенный интерес у фанатов из Англии: около 60 тыс. из них приехали в Париж, причем две трети - без билетов на игру. При этом, по словам очевидцев, попытки прорвать на стадион предпринимали не англичане, а жители Парижа.

Турнирный путь "Реала"

В сезоне-2020/21 "Реал" занял в чемпионате Испании второе место, что, благодаря позициям страны в рейтинге УЕФА, позволило ему начать турнирный путь в ЛЧ с группового этапа. Соперниками команды здесь оказались итальянский "Интер", а также представляющие Молдавию и Украину соответственно "Шериф" и "Шахтер". "Реал" выиграл в группе пять матчей из шести, проиграв лишь "Шерифу" (1:2 в Мадриде), ставшему сенсацией турнира. После этого "Реал" в 1/8 финала обыграл французский "Пари Сен-Жермен", в четвертьфинале – английский "Челси" (также потребовалось дополнительное время), в полуфинале – "Манчестер Сити".

При этом "Реал" был близок у вылету из турнира по итогам игры с "Сити". Однако голы Родриго на 90-й и 90+1 минутах ответной игры в Мадриде позволили "Реалу" перевести игру в дополнительное время. Там уже победный гол провел Карим Бензема. Француз в итоге стал лучшим бомбардиром турнира - 15 голов в 13 матчах.