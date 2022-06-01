Испанский "Эльче" выкупил у "Спартака" форварда Понсе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Эсекель Понсе, арендованный "Эльче" у московского "Спартака", полноценно стал игроком испанской команды, сообщает пресс-служба российского ФК.

"Испанский "Эльче" воспользовался правом выкупа у "Спартака" трансфера нападающего Эсекеля Понсе", - говорится в сообщении

25-летний Понсе был арендован "Эльче" зимой нынешнего года. В "Спартаке он играл с лета 2019 года, провел 73 матча, забил 25 мячей. В сезоне-2020/21 нападающий помог спартаковцам занять второе место в РПЛ.

В 13 матчах за "Эльче" Понсе забил один гол, получил по одной желтой и красной карточке.