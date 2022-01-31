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Футболист "Спартака" Понсе перешел в испанский "Эльче"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Эльче" взял в аренду у московского "Спартака" нападающего Эсекеля Понсе.

"Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У "Эльче" есть право выкупа трансфера аргентинца, которое станет обязательным при наступлении определенных обстоятельств", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

В настоящий момент 24-летний Понсе продолжает восстанавливаться от последствий тяжелой травмы, которую получил осенью прошлого года.

Аргентинец перешел в "Спартак" из итальянской "Ромы" летом 2019 года. В московском клубе он провел 73 матча, забив 25 мячей.

Что касается "Эльче", в чемпионате Испании команда занимает 15-е место, набрав в 22 матчах 23 очка.

футбол ФК Спартак

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