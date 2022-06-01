"Рубин" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2021 году
У "Локомотива" зафиксирован самый большой среди всех убыток
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" занял первое место по сумме прибыли по итогам 2021 года среди клубов Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Его доход за отчетный период составил 1,18 млрд рублей.
Второе место заняло московское "Динамо" (158,8 млн), третье – тульский "Арсенал" (135,767млн).
"Рубин" и "Арсенал" вылетели из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
Самым убыточным клубом стал московский "Локомотив" - 2,28 млрд рублей убытков. Второе место в этом антирейтинге занял "Ростов" (1,18 млрд), третье – столичный "Спартак" - 1,03 млрд.