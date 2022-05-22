Точку поставила драма в Казани. Итоги чемпионата России по футболу

Марио Фернандес (ЦСКА) после победы над "Ростовом" Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Чемпионат России по футболу-2021/22 завершен. Традиционное для себя золото еще досрочно завоевал "Зенит", ставший чемпионом восьмой раз и четвертый подряд.

Долгое время почти вровень с ним шло московское "Динамо", однако за несколько туров до финиша оно споткнулось и сбило ритм. Оно было похоже на человека, который, передвигаясь на высокой скорости, также споткнулся и, пытаясь удержать равновесие, неровным шагом по инерции движется вперед – и в итоге падает.

"Динамо" в заключительном туре со счетом 1:5 потерпело поражение от "Сочи", это была прямая борьба двух конкурентов за серебряные медали.

И разочарование, и хороший результат

По словам главного тренера "Динамо" Сандро Шварца, "первым ощущением было, конечно, разочарование от того, что мы не выиграли серебро".

"Но если посмотреть на все с более холодной головой, то можно сказать, что в той сложной ситуации, в которой команда находится, считаю, что бронзовые медали – это хороший результат. Все вместе – игроки, тренерский штаб, персонал – мы чувствовали поддержку друг друга, бились на протяжении всего сезона и заслужили эти медали", - приводятся высказывания Шварца на сайте "Динамо".

Что касается "Сочи", для него это первые в истории клуба медали РПЛ.

"Мы прибавили во всех компонентах. Команда росла от матча к матчу. Была проделана очень хорошая плодотворная работа. У всех ребят профессиональное отношение к делу. Мы создаем условия, чтобы было интересно приходить на работу, выполнять огромный труд и получать удовольствие. Останавливаться нельзя на этом. Нужна хорошая селекция, чтобы во всеоружии встретить новый чемпионат", - сказал главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Без "Рубина" в РПЛ

Настоящая драма разыгралась в Казани, где местный "Рубин" под руководством Леонида Слуцкого боролся за сохранение путевки в РПЛ. Для решения задачи ему достаточно было не проиграть находившейся на 15-м ("Рубин" был на 14-м) месте в турнирной таблице. С этим "Рубин" не справился, проиграв сопернику со счетом 1:2. Но шанс спастись был на 12-й добавленной ко второму тайму минуте. Однако Виталий Лисакович не смог реализовать пенальти.

"Рубин", игравший в РПЛ с 2003 года, занял в чемпионате 15-е место (29 очков) и вылетел из высшего дивизиона российского футбола. "Уфа", в свою очередь, заняла 14-е место, набрав 30 очков. Это позволило клубу попасть в зону стыковых матчей за право сохранения места в РПЛ на следующий сезон.

Еще одним клубом, который сыграет в стыковых матчах, стали подмосковные "Химки".

Команды, которые заняли в чемпионате 13 и 14 места, сыграют за право остаться в РПЛ на следующий сезон в стыковых матчах против клубов, занявших в Футбольной национальной лиге четвертое и третье место соответственно. Соперником "Уфы" станет "Оренбург", "Химки" сыграют со "СКА-Хабаровск".

Вместе с "Рубином" РПЛ покидает тульский "Арсенал", лишившийся шансов остаться еще ранее.

Впрочем, прощаться с этими командами пока еще рано: есть вероятность, что РПЛ расширят до 18 клубов, причем аутсайдеры этого сезона не вылетают.

Антирекорд "Спартака"

Еще одним разочарованием чемпионата стал "Спартак", установивший собственный антирекорд – 10-е место. Похожее было еще в 2003 году. В том году "Спартаку" удалось выиграть Кубок России, равно как и сейчас он может выиграть этот трофей: 29 мая подопечные Паоло Ваноли сыграют в финале с "Динамо".

В тени неудач "Спартака" в чемпионате осталось в целом хорошее выступление в еврокубках. Команда - еще под руководством Руя Витории - заняла первое место в группе Лиги Европы, дважды обыграв итальянский "Наполи", и завоевала путевку в 1/8 финала. Но продолжить турнирный путь не смогла: УЕФА отстранил "Спартак" из-за проводимой РФ спецоперации на Украине.

Интриги остались

В топ-5 чемпионата по его итогам попали также "Краснодар" и ЦСКА. Они набрали одинаковое количество очков, но у "Краснодара" преимущество по дополнительным показателям, поэтому он на четвертом месте, армейцы – на пятом.

Весной "Краснодар" массово покинули легионеры, но команда этого словно не заметила и стал штамповать победы – над теми же ЦСКА и "Спартаком". В ЦСКА наоборот влилась свежая кровь в лице как раз иностранцев. Поначалу команда выдала серию побед и замаячила даже чемпионская перспектива. А потом наступил спад.

Сейчас ЦСКА расстался с легендами – защитником Марио Фернандесом, полузащитником Аланом Дзагоевым и рядом других игроков. Прощание получилось красивым: победа над "Ростовом" со счетом 4:0. Один из голов – на счету Фернандеса.

Чемпионат завершен, но пара интриг еще есть - останется ли в "Зените" Артем Дзюба, удержит ли "Спартак" Зелимхана Бакаева. Контракты этих игроков с клубом истекают, дальнейшие перспективы футболистов пока неясны.