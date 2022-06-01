"Красочный забег" пройдет в Москве впервые после двухлетнего перерыва

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Москве 5 июня пройдет традиционный "Красочный забег", участники которого пробегут 5 км по территории Лужников через четыре зоны с красками разных цветов.

"Красочный забег" проводится с 2013 года. В этом году он состоится впервые после двухлетнего перерыва.

"Красочный забег не похож на классические соревнования: на нем можно не думать о результате и личных рекордах и дать себе возможность расслабиться и повеселиться: кидаться краской, танцевать и делать креативные фотографии всей семьей. Позитивные эмоции на этом старте важнее финишного времени, а подготовка к забегу заключается не в выборе экипировки, а в создании костюма", - говорится в релизе "Бегового сообщества"

Отмечается, что в разные годы на старте "Красочного забега" "можно было встретить героев кинофильмов и комиксов, мифических персонажей, людей в пижамах, невест и даже динозавра".

"Организаторы поддерживают фантазию бегунов и проводят конкурс на самый необычный костюм, которые уже стал традицией", - говорится в сообщении.

"После церемонии награждения наступит самая веселая часть мероприятия – над стартово-финишным городком в Лужниках пройдет красочный фейерверк. Тысячи участников одновременно подбросят в воздух заранее приготовленную краску, а организаторы сделают буйство цвета еще масштабнее – со сцены будет запущена дополнительная волна красочного фейерверка", - отметили организаторы.

Основная онлайн-регистрация на Красочный забег закончилась. Дополнительная регистрация будет открыта 2-3 июня на сайте мероприятия, а также очно в дни выдачи стартовых пакетов — 3 и 4 июня.