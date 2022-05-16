Около 17 тыс. человек приняли участие в забегах Московского полумарафона

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Порядка 17 тыс. человек стали участниками стартов, прошедших в рамках Московского полумарафона-2022, сообщается в пресс-релизе "Бегового сообщества".

"На старт забега вышли сильнейшие профессиональные спортсмены, среди которых – призеры и победители международных и всероссийских соревнований", - говорится в сообщении.

Спортсмены в воскресенье выходили на старты на дистанциях 21,1 км и 5 км, а также в Детском забеге.

Абсолютным победителем Московского полумарафона 2022 года стал Павел Адышкин Он преодолел дистанцию за 1 час. 04 мин. 10 сек. Вторым к финишу пришел Андрей Лейман, пробежав 21,1 км за 1 час. 04 мин. 15 сек. Третьим среди мужчин финишировал Степан Киселёв, его время составило 1 час. 04 мин. 18 сек.

Среди женщин первой финишировала Елена Коробкина с результатом 1 час. 10 мин. 47 сек. Второй стала Елизавета Погудо, ее время составило 1 час. 12 мин. 06 сек. Третьей финишную черту пересекла Марина Ковалева, преодолев дистанцию за 1 час. 13 мин. 46 сек.

Победителями на дистанции 5 км стали Артур Бурцев среди мужчин и Анна Бойнова среди женщин. Их время составило 15 мин. 16 сек. и 16 мин. 30 сек. соответственно.

Первое место в корпоративной эстафете в этом году заняла команда LUKOIL CLUB, ее участники преодолели дистанцию за 1 ч. 15 мин. 18 сек.

Победителей и призеров забега наградили кубками, денежными призами и подарками от организаторов и партнеров мероприятия. В этом году призовой фонд составил 1 миллион рублей.

Все финишировавшие спортсмены получили памятные медали, дизайн которых держался в секрете до дня мероприятия.

Следующим стартом Бегового сообщества станет "Красочный забег" (5 км), который пройдет в центре Москвы 5 июня.